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Гендиректор МАЭК в Актау покинул свой пост

Гендиректор МАЭК в Актау покинул свой пост Фото: lada.kz
Генеральный директор МАЭК Жасулан Суюнчалиев в Мангистауской области покинул свой пост. Об этом стало известно 16 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Жасулан Суюнчалиев покинул свой пост в связи с состоянием здоровья. Кто следующим возглавит предприятие, пока не сообщается, пишет Lada.kz.

"Я уверен, что с вашей помощью и поддержкой мы выработали правильный курс действий модернизации нашего комбината. За это время нами было сделано немало, но еще многое предстоит сделать для того, чтобы "МАЭК" бесперебойно обеспечивал регион энергоресурсами. Желаю вам здоровья, успехов, семейного благополучия. Надеюсь на продолжение делового сотрудничества и личного общения. С уважением, Жасулан Суюнчалиев", – говорится в распространяемом сообщении в Сети.

Отмечается, что Жасулан Суюнчалиев возглавил "МАЭК" 10 декабря 2022 года.

Накануне в Актау произошла крупная авария на магистральном трубопроводе: половина города осталась без отопления в минусовую погоду. 

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