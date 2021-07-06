Эксперт рассказал, что будет с коронавирусом через два года

Коронавирусной инфекции для адаптации, позволяющей ей сравниться по степени заражения с вирусом гриппа, понадобится около двух-трех лет, сообщает zakon.kz.

Такое предположение высказал главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", педиатр, вирусолог Евгений Тимаков в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Я думаю, не раньше, чем через 2-3 года. Мы подадаптируемся под коронавирус, коронавирус под нас так, чтобы нас заражать, как грипп, но при этом не убивать, не вызывать серьезные проявления, - заявил Тимаков.

По словам медика, каждая волна коронавируса запоминается человеческим организмом и обучает иммунитет. В результате клеточная память позволит "отшлифовать" организм таким образом, что "уже никакая мутация коронавируса нас пробивать не будет".