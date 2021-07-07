Как удаленно пользоваться компьютером через смартфон

Эксперт раскрыл способ удаленно пользоваться компьютером через смартфон, сообщает zakon.kz.

Об этом агентству "Прайм" рассказал заместитель технического директора по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Руслан Косарим.

Эксперт отметил, что управлять компьютером на расстоянии позволяют разнообразные мобильные приложения. Эти программы работают с разными операционными системами, включая Windows, Mac OS, Android и iOS.

Косарим заявил, что наиболее популярными приложениями для удаленного управления компьютером являются TeamViewer, Chrome Remote Desktop, Microsoft Remote Desktop App и VNC Viewer. Они дают возможность пользоваться не только рабочим столом, но и ресурсами компьютера, подсоединенных к нему локальных дисков или других устройств.

Однако специалист подчеркнул, что в подобных приложениях встречаются трудности с использованием интерфейса, а также возникает риск киберугроз. По мнению Косарима, обезопасить данные в таком случае помогают специализированные решения информационной безопасности - например, EMM (Enterprise Mobile Management).

Они повышают уровень безопасности корпоративной информации, обрабатываемой на мобильных устройствах, которые участвуют в стратегии использования персональных устройств в рабочих целях BYOD (Bring Your Own Device).