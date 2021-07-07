В Казахстане зафиксирован прирост смертей от COVID-19

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 7 июля, сообщает zakon.kz.

На 7 июля лечение от КВИ продолжают получать 34 189 человек (32 876+ и 1313 КВИ-), из них в стационарах находятся 10 708 пациентов, на амбулаторном уровне - 23 481.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 710 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 143;

на аппарате ИВЛ - 75.

За сутки 30 казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 7 июля

5 июля зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и два летальных исхода.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 57 464, летальных случаев - 1010.

На 7 июля в Казахстане первым компонентом провакцинировано 3 906 643 человека, вторым - 2 236 062 человека.