Засуха ожидается в Казахстане

Прогноз засухи на июль 2021 года предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

Согласно разработанному статистическому прогнозу, в июле ожидаются экстремально засушливые условия в отдельных пунктах Актюбинской области (Нура, Иргиз), Костанайской (Караменды, Амангельды), Атырауской (Кульсары), в Мангыстауской областях (Аккудук). пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, сильно засушливые - в Акмолинской (Есиль, Жаксы, Атбасар), Актюбинской (Новороссийское, Карабутак, Баскудук, Нура, Иргиз), Костанайской (Пресногорьковка, Аршалинский, Тобол, Аралколь, Торгай), Северо-Казахстанской (Тайынша) и Мангыстауской областях (Сам).

Умеренно засушливые - в Акмолинской (Балкашино), Актюбинской (Комсомольское, Темир), Костанайской (Михайловка, Карасу, Житикара, Кушмурун, Диевская, Железнодорожный), Северо-Казахстанской (Явленка, Сергеевка и Рузаевка), Восточно-Казахстанской (Лениногорск), Жамбылской (Кордай), Алматинской (Аул 4), Кызылординской (Казалы) и Атырауской областях (Атырау). пресс-служба РГП "Казгидромет"

Как отметили синоптики, благодаря прошедшим обильным осадкам в последней декаде июня умеренно влажные условия прогнозируются в Западно-Казахстанской (Жалпактал, Джаныбек, Урда), Восточно-Казахстанской (Бакты) и Мангыстауской (Бейнеу) областях. На остальной территории условия увлажнения ожидаются близко к норме.

В июле в северо-восточной половине страны количество осадков ожидается около нормы. пресс-служба РГП "Казгидромет"

Статистический прогноз условий увлажнения на основе стандартного индекса осадков следует рассматривать как консультативный прогноз. Использованный метод прогноза основан на оценке влияния накопленного количества осадков, выпавших за достаточно длительный период, на условия увлажнения в предстоящие месяцы.