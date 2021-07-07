Дым от лесных пожаров в России накрыл две области Казахстана

Дым от природного пожара в Курганской области дошел до Костаная, сообщает zakon.kz.

По информации Главного управления МЧС России по Курганской области, 6 июля произошло возгорание леса и сухой травы в районе населенного пункта Новотроицкий Курганской области.

В результате изменения ветра дым и смог сместились на приграничные территории Северо-Казахстанской и Костанайской областей и далее к Костанаю. В самом Костанае и в окрестностях города обстановка стабильная, пожаров нет. ДЧС Костанайской области