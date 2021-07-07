Toyota перевернулась в Кокшетау: пострадал ребенок

Автомобиль перевернулся на трассе "Нур-Султан - Петропавловск", сообщает zakon.kz.

Дорожный инцидент произошел 6 июля на 194 км автодороги из-за выстрелившего колеса.

По данным областного ДП, управляла Toyota RAV4 48-летняя жительница столицы.

Девочку 9-лет госпитализировали с диагнозом "ушиб нижней челюсти", женщина 47 лет получила "ушиб грудной клетки", - отметили в пресс-службе.

В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 610 ч.1 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".

Пассажиры отказались от претензий к водителю.