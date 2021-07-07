Сколько казахстанцев отправятся на бесплатное обучение за рубеж

330 казахстанцев рекомендованы к поступлению на обучение в ведущие зарубежные вузы, сообщает zakon.kz.

Они смогут отправиться на бесплатное обучение по гранту в рамках межправительственных соглашений, заключенных по инициативе Министерства образования и науки Казахстана с другими странами. Речь идет о вузах Венгрии, Китая, Польши, Украины, Словакии, Азербайджана и Вьетнама. пресс-служба МОН РК

По данным ведомства, Венгрия выделяет Казахстану наибольшее количество образовательных грантов - 250, Китай - 47, Польша - 11, Украина - 10, Словакия - три, Азербайджан - восемь, Вьетнам - один.

Гранты выделяются как по программам бакалавриата, так и магистратуры, докторантуры и резидентуры.

Во время собеседования каждому претенденту были заданы вопросы для определения уровня мотивации и осознанности выбора специальности, уровня теоретических знаний и достижений в учебе либо в сфере выбранной профессии. Также были учтены личностные качества претендентов. Окончательное решение о присуждении образовательных грантов будет принято принимающей стороной. президент Центра международных программ МОН РК Айнур Карбозова

В ведомстве уточнили, что отбор претендентов проводила независимая комиссия, которая состоит из депутатов, экспертов, ученых-докторов инженерно-технических, медицинских, гуманитарных и естественных наук.

Независимая экспертная комиссия включила в основной и резервный список кандидатов с наивысшим средним баллом оценки по трем критериям - уровень знания иностранного языка, средний балл документа об образовании и средняя оценка по итогам собеседования. пресс-служба МОН РК