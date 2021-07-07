Туроператорам субсидируют стоимость детских авиабилетов

Комитет индустрии туризма разработал Правила субсидирования стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Субсидирование осуществляется по принципу "1+2", в соответствии с которым допускается перелет не более двух несовершеннолетних пассажиров в возрасте от двух до четырнадцати лет включительно, являющихся гражданами Республики Казахстан с законным представителем или по нотариально засвидетельствованной доверенности с лицом, не являющимся законным представителем, - говорится в документе.

При этом субсидии выплачиваются при подтверждении:

приобретения билета на гражданина РК в возрасте от двух до четырнадцати лет включительно на дату перелета до ПТТ (приоритетная туристская территория. - Ред.) с исключением стоимости билета из турпродукта;

приобретения билета в оба конца, в одну сторону до или из ПТТ. В случае отсутствия прямого авиамаршрута до аэропорта, находящегося вблизи ПТТ, допускается транзитный перелет до аэропорта и обратно, но не более одного стыковочного рейса (пересадки) в одну сторону;

проживания потребителя в местах размещения туристов, расположенных на ПТТ, не менее пяти дней и четырех ночей без перерыва по датам. В рамках одного турпродукта допускается посещение двух и более ПТТ с проживанием в каждой не менее двух дней и одной ночи, при этом общее количество времени проживания должно быть не менее пяти дней и четырех ночей без перерыва по датам.

В случае посещения двух и более ПТТ субсидирование затрат туроператора в сфере внутреннего туризма будет осуществляться до аэропорта первой ПТТ и из аэропорта конечной ПТТ, - говорится в правилах.

При этом пункт о том, что в рамках одного турпродукта допускается посещение двух и более ПТТ с проживанием в каждой не менее двух дней и одной ночи, при этом общее количество времени проживания должно быть не менее пяти дней и четырех ночей без перерыва по датам, не распространяется на потребителей, посетивших несколько ПТТ в рамках одного турпродукта, с проживанием в каждой ПТТ не менее пяти дней и четырех ночей без перерыва по датам.

В таком случае субсидирование затрат туроператора в сфере внутреннего туризма производится по всем совершенным авиамаршрутам между аэропортами, входящим в один турпродукт, - указывается в документе.

Субсидирование стоимости билета, включенного в турпродукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории РК осуществляется путем возмещения затрат туроператорам в сфере внутреннего туризма стоимости билета несовершеннолетних пассажиров в возрасте от двух до четырнадцати лет включительно, в объемах выделенных средств согласно плану финансирования утвержденной бюджетной программы.

Субсидирование предоставляется туроператору на основании заключенного Договора и предоставленной информации (отчета) о фактически проданных туруслугах по турпродуктам за исключением детского билета.

Для заключения договора туроператор в сфере внутреннего туризма должен соответствовать следующим требованиям:

обладать правоспособностью (для юридических лиц), дееспособностью (для физических лиц); отсутствие налоговой задолженности; не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на имущество не наложен арест, финансово-хозяйственная деятельность не приостановлена; наличие лицензии на осуществление туроператорского вида деятельности в сфере внутреннего туризма; отсутствие привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным в течение последних трех лет Договорам на основании решения суда, вступившего в законную силу, о признании недобросовестным поставщиком; отсутствие неисполненных обязательств по предыдущим договорам.

Согласно правилам, организация, созданная Правительством РК для развития внутреннего и въездного туризма (Администратор), в течение финансового года, но не позднее 1 ноября, принимает от туроператоров в сфере внутреннего туризма заявки на участие в субсидировании стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории РК.

Администратор в течение одного рабочего дня публикует на своем официальном интернет-ресурсе информацию об объеме средств, заложенных для осуществления субсидирования, со дня получения уведомления уполномоченного органа.

Прием заявок осуществляется со дня опубликования на официальном интернет-ресурсе Администратора информации об объеме средств, утвержденных в республиканском бюджете, для субсидирования на соответствующий финансовый год.

Администратор публикует на своем официальном интернет-ресурсе информацию о туроператоре в сфере внутреннего туризма, допущенном к участию в субсидировании, с которым заключен Договор.

Туроператор в сфере внутреннего туризма, допущенный к участию в субсидировании, обязан включать в стоимость турпродукта стоимость билета, приобретаемого на гражданина РК в возрасте от двух до четырнадцати лет включительно на дату перелета до ПТТ, - указывается в правилах.

Выплата субсидий осуществляется ежемесячно в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 20 июля.

Еще год назад, в мае 2020 года, глава Комитета индустрии туризма заявлял, что государство готово заплатить авиакомпаниям за перевозку детей, которые будут путешествовать с родителями в пределах страны.