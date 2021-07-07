По 15 тысяч тенге будут получать туроператоры за каждого иностранного туриста

Комитет индустрии туризма разработал правила субсидирования затрат туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста, сообщает zakon.kz.
Целью предоставления субсидий является стимулирование массового въездного туризма и мотивирование туроператоров в сфере въездного туризма развивать и реализовывать туристские продукты для иностранных туристов, - говорится в документе.
Размер субсидий составляет 15 000 тенге за каждого иностранного туриста, прибывшего в Казахстан по приобретенному турпродукту у туроператора, осуществляющего деятельность в сфере въездного туризма при условии соблюдения определенных требований.
Так, турпродукт должен соответствовать следующим требованиям:
Как отмечается, не подлежат выплате субсидии туроператорам в сфере въездного туризма в случаях, когда:
Для получения субсидий туроператор в сфере въездного туризма в течение года представляет в уполномоченный орган заявку на получение субсидии.
К заявке прилагаются следующие документы:
Если туроператор предоставил документы с истекшим сроком действия или неполный пакет документов, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней отказывает в приеме заявки и возвращает документы туроператору с обоснованием и указанием недостающих или просроченных документов.
При условии устранения причины возврата туроператор в сфере въездного туризма может подать заявку повторно.
Подписанное уполномоченным органом Соглашение в одном экземпляре в течение пяти рабочих дней после принятия решения направляется туроператору в сфере въездного туризма, подавшего заявку.
На основании подписанного Соглашения осуществляется выплата возмещения части затрат на расчетный счет туроператора в сфере въездного туризма, открытый в банке второго уровня, указанный в заявке.
В случае отсутствия предусмотренных бюджетных средств уполномоченный орган публикует на интернет-ресурсе уполномоченного органа информацию о приостановлении выплаты субсидий, а также о возобновлении приема заявок в случае их поступления или наличия, - указывается в правилах.
В случае несогласия с решением уполномоченного органа туроператор в сфере въездного туризма может обжаловать решение в вышестоящий государственный орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд.
Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" до 20 июля.
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