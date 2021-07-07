Что повлияло на ослабление тенге, рассказали в Нацбанке

Как складывалась ситуация на внешних рынках в праздничные дни и какие факторы повлияли на динамику тенге после выходных, рассказал директор Департамента монетарных операций Национального банка Нуржан Турсунханов, передает zakon.kz.

Негативное влияние на национальную валюту оказывают внешние факторы, основным из которых является текущая высокая волатильность цен на нефть. Страны-участники ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией не смогли достичь компромисса об увеличении объемов добычи нефти на 400 тыс. баррелей в месяц с августа по декабрь т.г. из-за требований ОАЭ о пересмотре базового уровня добычи с 3,2 млн до 3,8 млн баррелей в сутки. По заявлениям министра энергетики Саудовской Аравии, альянс ОПЕК+ не может делать исключения из правил для ОАЭ. Недостижение компромисса означает, что увеличения ожидаемой добычи в августе не произойдет, в результате чего цены на нефть марки Brent впервые с октября 2018 года превысили отметку 77 долларов США за баррель. Нуржан Турсунханов

Однако, по его словам, на фоне неопределенности касательно дальнейшего решения ОПЕК+ пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга 6 июля заявила о проведении властями США консультаций на высоком уровне с представителями Саудовской Аравии и ОАЭ в надежде на то, что участники ОПЕК и ее партнеры смогут обеспечить надежные поставки энергоносителей по доступным ценам.

В результате данного заявления цены на нефть стремительно упали с 77,8 до 74,13 доллара США за баррель, показав 5% снижение внутри дня.

Дополнительным фактором, оказывающим давление на тенге, является ухудшение глобального риск-сентимента инвесторов. В частности, возросли опасения по поводу распространения дельта-штамма COVID-19, некоторые страны вынуждены вновь ужесточать карантинные меры. В результате начало недели для большинства валют развивающихся рынков было негативным: бразильский реал ослаб на 2,8%, мексиканское песо - на 1,2%, южноафриканский ранд ослаб на 0,6%. Российский рубль - валюта одного из наших основных торговых партнеров - ослаб с начала этой недели на 1,6%, - пояснил представитель Нацбанка.

Он отметил, что мировые фондовые индексы также демонстрируют отрицательную динамику (S&P снизился на 0,2%, Dow Jones - на 0,6%), растет спрос на безопасные активы: золото выросло c начала недели на 0,6% (до $1798 за тр. унцию), индекс доллара (DXY) укрепился на 0,3%, японская йена - на 0,4%.

Неустойчивая динамика цен на нефть, распространение новых штаммов и пандемия COVID-19 продолжают оказывать давление на валюты ЕМ, в том числе и на тенге. После значительного укрепления в конце прошлой недели до уровня 425,60 тенге на сегодняшних торгах ослаб на 0,52% до уровня 427,85. Национальный банк продолжает мониторинг ситуации на внешних рынках, в случае дестабилизирующих и спекулятивных колебаний сохраняет за собой право проведения валютных интервенций, - заключил Нуржан Турсунханов.

Ранее сообщалось, что после выходных курс доллара ощутимо вырос.