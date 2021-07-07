В Алматы прошел незаконный митинг

В Алматы 6 июля был организован несанкционированный митинг, сообщает zakon.kz.

В полиции отметили, что собравшиеся пытались провести шествие с использованием мегафона и другой атрибутики.

Кроме того, правонарушители оказывали неповиновение сотрудникам полиции, бросали в них разные предметы, грубо нарушили общественный порядок и проявили неуважение к обществу.

Полиция была вынуждена доставить в органы внутренних дел трех нарушителей порядка. Двоих арестовали на 10 суток. Еще один в связи с состоянием здоровья был освобожден от ответственности, - сообщил начальник Управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.