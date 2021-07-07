В Турции затонула яхта с туристами на борту

7 июля 2021, 17:22
Фото: Turizmajansi

В Турции затонула яхта с 35 туристами на борту в районе поселка Олюдениз. Об этом сообщают местные СМИ, передает zakon.kz.

Большинство людей добрались до берега вплавь самостоятельно, пишет Рамблер.

Поисково-спасательные работы были прекращены после того, как команда водолазов береговой охраны совместно со специалистами на вертолете не обнаружила тел под водой.

Отмечается, что троим туристам выбраться из воды помогли местные жители. Среди них был двухлетний ребенок, спасти его жизнь медикам не удалось.

Состоянию здоровья двух других пострадавших ничего не угрожает.


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