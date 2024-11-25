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Яхта с туристами затонула в Египте

яхта с туристами затонула в Египте, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 18:18 Фото: pixabay
Около египетского города Марса-эль-Алам в Египте затонула яхта, на борту которой находились 31 турист и 14 членов экипажа, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky news, 17 человек пропали без вести.

"Египетские власти сообщают, что 28 человек были спасены, а 17 пропали без вести после того, как туристическое судно затонуло в Красном море", – говорится в сообщении.

Губернатор провинции Красное Море генерал-майор Амр Ханафи сообщил, что выживших обнаружили южнее города, в районе Вади-эль-Гемаль. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

По его словам, египетские Военно-морские силы (ВМС) и военная авиация усиливают меры поиска пропавших.

Ранее сообщалось, что автобус с туристами из СНГ перевернулся в Египте.

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