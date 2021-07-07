"Дельта-штамм" не оставляет выбора, кроме как вакцинироваться - Сагинтаев

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы" рассказал об осложнении эпидемиологической ситуации и призвал алматинцев вакцинироваться, чтобы защитить здоровье, сообщает zakon.kz.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в мегаполисе продолжает осложняться в связи с распространением штамма "дельта", зафиксированного специалистами ДСЭК города 18 июня.

В этой связи исследования на наличие мутировавших штаммов КВИ продолжены. 1 июля из 88 образцов, взятых у больных КВИ, выявлено: в 67 образцах - "дельта" (76%), в 14 (16%) - "альфа" (британский), в двух - неизвестного происхождения, три результата отрицательные (3,4%), в одном (1,1%) - COVID-19 (уханьский). Исследования от 3 июля показали, что из 45 образцов больных в 35 (78%) выявлен штамм "дельта", в 6 (13%) - "альфа" и лишь в одном (2,2%) - COVID-19 (уханьский), - сообщили в акимате.

При этом специалисты констатируют продолжающееся нарастание удельного веса симптомных больных КВИ. По сравнению с предыдущими 7 днями этот показатель вырос в 1,5 раза, с 46% до 73%. Это связано с превалирующей циркуляцией штамма "дельта", вызывающего более тяжелые клинические проявления КВИ.

По данным акимата, анализ возрастного состава за последние две недели показал прежнюю "нацеленность" вируса на детей и молодых людей ввиду высокой контагиозности штамма "дельта". Так, возрос удельный вес заболевших детей до года на 0,7%, до 2,8%; до 14 лет - на 0,4%, до 15%; подростков 15-19 лет - на 0,8%, до 5,2% и граждан 40-59 лет - на 1,5%, до 24,7%.

В этой связи жителям города необходимо обратить особое внимание на состояние детей и подростков, по возможности ограничить посещение мест массового скопления. Представителям среднего возраста также следует усилить соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, - сказал Сагинтаев.

По занятости населения за последние 14 дней по-прежнему превалирует заболеваемость КВИ среди самозанятых - 35%, работников различных ТОО, ИП, АО - 19%, пенсионеров - 17,4%, а также школьников - 10,3% и детей дошкольного возраста - 7%, составляющих 89% от общего количества заболевших.