Рынкам запретили работать в выходные в Туркестанской области

В Туркестанской области в целях усиления карантинных требований запретили работу открытых рынков по воскресеньям, а крытых - по субботам и воскресеньям, передает zakon.kz.

На основании постановления запрещается проведение массовых и семейных, а также иных массовых мероприятий, в том числе по месту жительства (на дому). Временно прекращается деятельность развлекательных объектов (ночные игровые клубы, караоке, букмекерские конторы, детские игровые площадки в закрытых помещениях, батут и аттракционы). Запрещается деятельность объектов, не участвующих в проекте Ashyq: Дома культуры, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, межобластные нерегулярные (туристские) перевозки, районные, городские нерегулярные (туристские) перевозки, бильярд, компьютерные клубы, боулинг, цирки, банкетные залы, - сказал заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Аскар Искаков.

Согласно постановлению главного санитарного врача области, до стабилизации эпидемиологической ситуации на территории области будут ужесточены карантин и ограничительные меры.

С соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и усиленного дезинфекционного режима допускается деятельность следующих объектов: торговых объектов, в том числе киосков по продаже выпечки, фастфуда, мягкого мороженого, напитков с 09.00 до 22.00 с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом; работники сферы услуг, органы квазигосударственного сектора, национальные компании, вахтовые работники, в крупных организованных коллективах, согласно штатному расписанию, не менее 80% работников работают дистанционно, а 20% - в дневном режиме. Всем сотрудникам, получившим полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевшим COVID-19 за последние три месяца, разрешается работать в учреждении, - отметили в РСК региона.