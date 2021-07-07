Марат Карабаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Постановлением Правительства РК Карабаев Марат Каримжанович назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, - говорится в сообщении.

С июля 2020 года по настоящее время он занимал должность председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР.

Карабаев родился в 1987 году в Ташкентской области Узбекистана.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Ташкентский автомобильно-дорожный институт;

· Уорвикский университет, Великобритания;

· Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати

Трудовой стаж:

· Эксперт Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений Комитета водного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК (2011);

· Главный эксперт Управления технологического развития сервисной индустрии Департамента новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК (2011-2013);

· Заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области (2014-2015);

· Руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области (2015-2017);

· Директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2018-2019);

· Директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и новых технологий РК (08.2019-07.2020);

· Председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (с 07.2020).