Марат Карабаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.
Постановлением Правительства РК Карабаев Марат Каримжанович назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, - говорится в сообщении.
С июля 2020 года по настоящее время он занимал должность председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР.
Карабаев родился в 1987 году в Ташкентской области Узбекистана.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Ташкентский автомобильно-дорожный институт;
· Уорвикский университет, Великобритания;
· Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати
Трудовой стаж:
· Эксперт Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений Комитета водного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК (2011);
· Главный эксперт Управления технологического развития сервисной индустрии Департамента новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК (2011-2013);
· Заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области (2014-2015);
· Руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области (2015-2017);
· Директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2018-2019);
· Директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и новых технологий РК (08.2019-07.2020);
· Председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (с 07.2020).
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