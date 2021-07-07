Парень убил двух женщин после сделки с премьер-министром преисподней в Великобритании

В Великобритании суд признал 19-летнего Даниала Хуссейна виновным в убийстве двух женщин ради выигрыша в лотерею, передает zakon.kz.

Даниал Хуссейн совершил преступление в начале июня 2020 года. Его жертвами стали 46-летняя Бибаа Хенри и ее 27-летняя сестра Николь Смоллмен (Nicole Smallman), возвращавшиеся домой после празднования дня рождения. Юноша напал на сестер в парке на северо-западе Лондона и ударил их ножом 36 раз. Спустя четыре недели его нашли по следам крови на месте преступления, - пишет lenta.ru.

По версии полиции, он верил, что заключил сделку с "могущественным королем Люцифугом Рофокалем" - демоном, который, согласно "Великому гримуару", был премьер-министром преисподней. У юноши нашли подписанный кровью договор, согласно которому он должен был "проводить минимум шесть жертвоприношений каждые шесть месяцев до тех пор, пока свободен и физически способен на это".

Хуссейн надеялся, что сделка с дьяволом поможет ему выиграть суперджекпот лотереи Mega Millions, и после убийства приобрел три лотерейных билета.

Я и мои коллеги абсолютно уверены, что он пошел бы и на новые убийства, - утверждает старший детектив Саймон Хардинг.

Полицейские описывают Хуссейна как "очень высокомерного", но вполне заурядного молодого человека. В 2017 году школа, где он учился, сообщала, что юноша придерживается ультраправых взглядов. У него диагностировали легкую форму аутизма, однако он не наблюдался у специалистов.