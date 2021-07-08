Дебоширы напали на Ваенгу в самолете

Двое питерцев, 49-летняя женщина и 63-летний мужчина, в состоянии глубочайшего алкогольного опьянения обрушились с нецензурной бранью на российскую певицу Елену Ваенгу и остальных пассажиров и два с лишним часа полета поливали их грязью, передает zakon.kz.

В течение двух часов стоял чудовищный мат. Мы, конечно, в России живем, и я тоже не без греха в этом смысле… В общем, женщина в сильнейшем алкогольном опьянении решила высказать мне свое отношение ко мне. Я смысла так и не поняла, потому что, я прошу прощение за то, что буду сейчас говорить, из самого приличного это были слова "сука" и "тварь". Я слушала. И все это слушал еще мой ребенок, - рассказала певица в своем Instagram-аккаунте.

Пассажиры, летевшие бизнес-классом из Ларнаки в Санкт-Петербург, стали свидетелями этого действия.

Женщина и сама не понимала, что она хочет от меня. Ей надо было поскандалить. Она реально была пьяна, - поясняет Ваенга.

Когда стюардессы немного успокоили и усадили женщину, в скандал включился ее спутник, который стал бросаться на всех мужчин вокруг, полагая, что это охрана артистки. В итоге дебоширов забрала полиция.

Ваенга подчеркнула, что весь свой "спич" она записала, чтобы объяснить пассажирам эконом-класса, которые не видели и не слышали сам скандал, что она принесла бы им свои извинения, если бы хоть как-то была виновата в том, что людей так долго не выпускали из самолета. По словам Елены, она, наоборот, всячески просила разрешить пассажирам покинуть лайнер.

По прибытии самолета в аэропорт назначения Пулково сотрудники линейного отдела МВД России составили на двух дебоширов протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"). Нарушителям порядка придется заплатить административный штраф, - приводят vesti.ru комментарий Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.