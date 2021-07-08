Почему стройматериалы так стремительно дорожают в Казахстане

В Казахстане сильно подорожали строительные материалы, сообщает zakon.kz.

Цены в мае 2021 года продемонстрировали рост всего за месяц на 3,4%, а за год - почти на четверть, что при официальном уровне инфляции в 6%-7% уже является критически высоким показателем.

В то же время, по данным НПП "Атамекен", рост стоимости стройматериалов заметно выше. Так, зампредседателя правления НПП Арман Мамбетаев сообщил, что при первичном анализе в годовом выражении стоимость отдельных материалов выросла в два и более раза. Причем рост наблюдается практически ежедневно, - говорится в исследовании Energyprom.kz.

Причин для такой ситуации немало.

Например, цементные заводы обосновывали рост цен повышением стоимости электроэнергии на 30%, ж/д-тарифов - на 17%, аренды вагонов - на 13%, даже бумажные упаковочные мешки подорожали на 16%. К тому же в секторе наблюдается как дефицит, так и логистические проблемы, что добавляет поводов для роста цен.

Удорожание некоторых позиций действительно выглядит крайне пессимистично.

Так, в 3,5 раза подскочили цены производителей на гравий, в 2,4 раза - на известняк, в полтора и более раза - на алюминиевые двери, строительные конструкции из черных металлов, а также основу основ - строительные растворы и сухие строительные смеси, - уточнили эксперты.

На треть и более выросли цены на глину, дробленый камень, конструкции из бетона, лаки и краски, стальные профлисты, нефтяные битумы и т. д. На 20% и более подорожали прокат из стали, пластиковые стеклопакеты, стеновые блоки.

Вслед за ростом цен на стройматериалы ожидаемо поползли вверх и цены на жилье. По итогам мая 2021-го стоимость квартир в новых домах за год выросла на 11,8%, во "вторичке" - сразу на 24,2%.

Конечно, на этот сегмент заметно повлияла и ситуация с пенсионными накоплениями, хлынувшими на рынок жилья, однако тот скачок легко было отследить еще в начале года, когда, к примеру, цены на новое жилье подскочили за месяц - с декабря 2020-го по январь 2021-го - сразу на 3,8%.

Однако в мае этого года ничего не менялось в плане привлечения новых средств для покупки жилья, и тем не менее цены в новостройках выросли на 2,6% за месяц, - добавили аналитики.

На фоне взлета цен на стройматериалы это вполне закономерно и является предвестником будущих проблем. Уже сейчас заместитель председателя НПП "Атамекен" Арман Мамбетаев отмечает, что строители, которые не получили в текущем году госзаказы, этому факту рады.

Велики риски, что с учетом роста цен на стройматериалы и их дефицита на рынке некрупные застройщики просто уйдут с рынка, не справившись с обязательствами перед дольщиками, и уже в текущем, а особенно в 2022 году, мы получим повторение ситуации 2015-2016 годов с критическим ростом числа "проблемных" объектов. Шансы справиться с ситуацией будут только у крупнейших и наиболее надежных компаний страны, что серьезно осложнит ситуацию на рынке жилья, - отметили эксперты.