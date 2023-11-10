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Яйца продолжают стремительно дорожать в Казахстане

Яйца продолжают стремительно дорожать в Казахстане Фото: Zakon.kz
Цены на яйца в Казахстане продолжают ползти вверх. Только за последнюю неделю они выросли на 1,7%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 10 ноября, за прошедшую неделю цены на социально значимые продукты в Казахстане выросли в среднем на 0,1%. За год "социальные" продукты подорожали на 5%.

По данным статистиков, на прошлой неделе в стране подорожали сразу 11 из 19 видов социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). И в первую очередь это касается куриных яиц, которые поднялись в цене на 1,7%. Стоимость яиц не снижается, несмотря на обещания правительства устранить причину проблемы.

Цены на социально значимые продукты

Инфографика Бюро национальной статистики

Кроме яиц, в Казахстане за неделю подорожали:

  • курятина – на 0,6%;
  • соль, молоко, рис – на 0,3%;
  • говядина, кефир, творог, сливочное масло, мука – на 0,2%;
  • макаронные изделия – на 0,1%.

Вместе с тем снижаются цены на овощи, но это сезонное явление. Подешевели картофель (-1,7%), капуста (-1,3%), лук (-1,2%), морковь (-1%). Также незначительно снизились цены на сахар, подсолнечное масло и гречу. Стоимость хлеба не изменилась.

Куриные яйца дорожают в Казахстане несколько недель подряд. В конце октября на совещании в правительстве стало известно, что АЗРК выявило нарушения при формировании цен на яйца – как со стороны птицефабрик, так и в торговых сетях. Тогда территориальным департаментам АЗРК дали поручение принять меры для снижения цен. Несмотря на это, в начале ноября цены на яйца продолжили расти.

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