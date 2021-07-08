В порту Дубая прогремел мощный взрыв

В дубайском порту Джебель Али произошел мощный взрыв после пожара в контейнере на борту стоявшего на якоре судна, сообщает zakon.kz.

Власти сообщили, что при взрыве никто не пострадал, а пожар удалось взять под контроль.

الانفجار في أحد السفن في ميناء جبل علي pic.twitter.com/1m5O3ctPs0 — معالي / موجز الأخبار ???????? (@KSA24) July 7, 2021

По предварительной информации, взорвавшийся корабль был нефтеналивным танкером.

Позже правительство эмирата сообщило, что причиной взрыва стал пожар в контейнере на корабле, стоявшем на якоре в порту. Сейчас на месте происшествия работают группы гражданской обороны и экстренные службы.

الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي pic.twitter.com/cQAVRDSa5c — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021