В порту Дубая прогремел мощный взрыв

8 июля 2021, 10:27
Фото: twitter

В дубайском порту Джебель Али произошел мощный взрыв после пожара в контейнере на борту стоявшего на якоре судна, сообщает zakon.kz.

Власти сообщили, что при взрыве никто не пострадал, а пожар удалось взять под контроль.

По предварительной информации, взорвавшийся корабль был нефтеналивным танкером.

Позже правительство эмирата сообщило, что причиной взрыва стал пожар в контейнере на корабле, стоявшем на якоре в порту. Сейчас на месте происшествия работают группы гражданской обороны и экстренные службы.


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