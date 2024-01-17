Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мощный взрыв прогремел на заводе в России

Мощный взрыв прогремел на заводе в России Фото: пресс-служба МЧС РФ
Не менее девяти человек пострадали в результате пожара и взрыва на заводе в российском городе Шахты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают "Известия", 17 января на заводе в городе Шахты Ростовской области РФ загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Огонь охватил площадь в 200 м², впоследствии пламя локализовали на площади в 360 м².

Судя по видеозаписи, которую публикует издание, в результате пожара произошел взрыв, который снес часть здания.


Возгорание тушили 58 пожарных и 17 единиц техники. В результате происшествия пострадали девять человек. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, одному пострадавшему оказали медпомощь на месте, еще трое получили ожоги, пятеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Погибших, по предварительным данным, нет.

В Шахты выехали представители Минздрава Ростовской области. Пожар уже ликвидировали.

Неделей ранее крупный пожар произошел на цементном заводе в Семее.

Читайте также

Целая страна перейдет на четырехдневную рабочую неделю
Целая страна перейдет на четырехдневную рабочую неделю
Население Китая за год сократилось почти на 3 млн человек
Население Китая за год сократилось почти на три миллиона человек
Виновник страшных лесных пожаров в Канаде сознался в 14 поджогах
Виновник страшных лесных пожаров в Канаде сознался в 14 поджогах
Никита Дробны
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Приятные сюрпризы: гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака
Судьба приготовила приятные сюрпризы нескольким знакам зодиака
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Фильтры для воды: на казахстанских пенсионеров оформляют кредиты, что делать
На казахстанских пенсионеров оформляют кредиты
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: