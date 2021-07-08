Вакцинация аллергиков от КВИ - врачи развеяли главный миф

Казахстан переживает очередной подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, имеется угроза распространения "дельта-штамма", в стране проводится бесплатная вакцинация граждан против COVID-19, сообщает zakon.kz.
Учитывая, что данный период приходится на начало сезона цветения сорных трав, которые являются самыми частыми причинами аллергических заболеваний, стоит придерживаться определенных мер безопасности. руководитель Республиканского аллергологического центра НИИ кардиологии и внутренних болезней, председатель Общества аллергологов, иммунологов и иммунореабилитологов РК, д.м.н., профессор Таир Нурпеисов
По словам Таира Нурпеисова, сама по себе аллергия не является противопоказанием для вакцинации вообще и против COVID-19 в частности.
Позиция специалистов Республиканского аллергоцентра совпадает с международными данными, в том числе с опубликованными в согласительном документе Европейской Академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI), и заключается в следующем:
Однако, как и у любой другой вакцины, есть состояния, при которых проведение вакцинации против COVID-19 противопоказано:
Как правило, острая анафилактическая реакция случается не позже 15-20 минут после введения инъекции, а зачастую - практически сразу. Это время человек находится под наблюдением медицинского персонала в месте проведения вакцины.
Если у вас есть аллергические заболевания в анамнезе, рекомендуем пройти вакцинацию в медицинских учреждениях (есть возможность даже на базе поликлиник при стационарах). пресс-служба НИИ кардиологии и внутренних болезней
Ежегодно 8 июля в мире, в том числе в Казахстане, отмечается Всемирный день борьбы с аллергией.
Читайте также: Обязательная вакцинация не нарушает права казахстанцев - Минюст
Хотите быть в курсе важных новостей?