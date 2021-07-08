Вакцинация аллергиков от КВИ - врачи развеяли главный миф

Казахстан переживает очередной подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, имеется угроза распространения "дельта-штамма", в стране проводится бесплатная вакцинация граждан против COVID-19, сообщает zakon.kz.

Учитывая, что данный период приходится на начало сезона цветения сорных трав, которые являются самыми частыми причинами аллергических заболеваний, стоит придерживаться определенных мер безопасности. руководитель Республиканского аллергологического центра НИИ кардиологии и внутренних болезней, председатель Общества аллергологов, иммунологов и иммунореабилитологов РК, д.м.н., профессор Таир Нурпеисов

Главный миф, связанный с вакцинацией против COVID-19: аллергикам вакцинация противопоказана

По словам Таира Нурпеисова, сама по себе аллергия не является противопоказанием для вакцинации вообще и против COVID-19 в частности.

Позиция специалистов Республиканского аллергоцентра совпадает с международными данными, в том числе с опубликованными в согласительном документе Европейской Академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI), и заключается в следующем:

Аллергические реакции, не связанные с вакцинами или инъекционными лекарственными препаратами, такие как респираторная, пищевая (в том числе на куриные яйца), эпидермальная, инсектная аллергия, также аллергия на латекс, не являются противопоказанием к проведению вакцинации против COVID-19.

Обострение аллергического заболевания является лишь временным противопоказанием к проведению вакцинации. Вакцинация таким пациентам показана в период отсутствия симптомов заболевания. Длительность временного медотвода решает непосредственно врач.

Бронхиальная астма контролируемого течения, в том числе тяжелая, не является противопоказанием к вакцинации. Однако перед вакцинацией стоит обратиться к своему лечащему врачу для оценки уровня контроля заболевания.

Однако, как и у любой другой вакцины, есть состояния, при которых проведение вакцинации против COVID-19 противопоказано:

Абсолютным противопоказанием к проведению вакцинации относится наличие подтвержденных документально ранее перенесенных тяжелых жизнеугрожающих реакций (анафилактический шок, отек Квинке с асфиксией, синдром Лайелла и др.), а также непереносимость компонентов конкретной вакцины. Компоненты у разных типов вакцин кардинально отличаются, и всегда можно выбрать вакцину другого производителя, доступную в РК.

Временным противопоказанием для вакцинации является обострение хронических заболеваний (в том числе и аллергических). В этом случае необходимо обратиться к врачу и пройти курс лечения обострения, отложив вакцинацию на 2-4 недели.

Опасение со стороны населения на острую реакцию на введение вакцины

Как правило, острая анафилактическая реакция случается не позже 15-20 минут после введения инъекции, а зачастую - практически сразу. Это время человек находится под наблюдением медицинского персонала в месте проведения вакцины.

Если у вас есть аллергические заболевания в анамнезе, рекомендуем пройти вакцинацию в медицинских учреждениях (есть возможность даже на базе поликлиник при стационарах). пресс-служба НИИ кардиологии и внутренних болезней

Ежегодно 8 июля в мире, в том числе в Казахстане, отмечается Всемирный день борьбы с аллергией.

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