Спецоперация КНБ - ликвидирован международный наркоканал

Сотрудники КНБ ликвидировали международный наркоканал, сообщает zakon.kz.

По данным ведомства, одной из основных наркоугроз для Казахстана является т.н. "афганский фактор".

Нестабильная обстановка в Афганистане способствует активизации наркопотоков через страны Центральной Азии в Россию и Европу.

В июне 2021 года комитет реализовал две международные операции по пресечению каналов контрабандных поставок опийных наркотиков из Кыргызстана и Узбекистана в Казахстан. В результате спецопераций не допущено поступление в Казахстан 12,3 кг тяжелых наркотических средств. На территории Узбекистана и Казахстана с поличным задержаны четыре участника транснациональных наркоструктур, - уточнили в ведомстве.

К примеру, в Таразе задержан казахстанец, ранее судимый за аналогичное наркопреступление.

Фигуранты признали вину и сотрудничают со следствием.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к наркотрафику.