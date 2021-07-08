Никакого хищения не было - адвокат Биртанова

Адвокат бывшего министра здравоохранения РК Елжана Биртанова Дмитрий Куряченко заявил, что никакого хищения не было, передает zakon.kz.

Расследование завершено. За пять дней до его окончания обвинение было заменено с "хищения" на "злоупотребление полномочиями". Напомню, что расследование было начато в мае 2020 года, то есть 14 месяцев назад руководству Минздрава предъявили обвинение в хищении, которого в итоге не оказалось, что признало само АФМ (Агентство РК по финансовому мониторингу. - Прим. ред.). А ведь Биртанов и мы - его защитники - постоянно говорили, что нет никакого преступления, тем более хищения. Получается, АФМ водил народ за нос о том, что было совершено хищение. Моего подзащитного задержали, поместили в СИЗО и восемь месяцев держат под домашним арестом за хищение, которого в итоге не оказалось. Дмитрий Куряченко

По его словам, "злоупотребления там тоже нет".

Мой подзащитный Биртанов в предъявленных обвинениях вины не признает. Следствие проведено с многочисленными нарушениями и необъективно. Все это будет доказано в суде. Дмитрий Куряченко

Читайте также: Завершено досудебное расследование по делу Елжана Биртанова