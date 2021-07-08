Идеальные хозяйки: рейтинг лучших жен по знаку зодиака

Астрологи рассказали, какие жены получаются из представительниц разных знаков зодиака, сообщает zakon.kz.

По данным 5-tv.ru, первое место в рейтинге заняла женщина-Козерог.

Она знает рецепт семейного счастья и будет жить со своим партнером, пока смерть не разлучит их. С такой дамой у мужчины не получится просто пофлиртовать, ведь она просто создана для семьи.

Вторая в рейтинге - женщина-Рак.

Она живет и сердцем, и разумом, всегда поддержит своего мужчину, будет хранить верность партнеру и ожидать от него того же.

На третьем месте - женщина-Весы.

Она мягкая, нежная, прекрасная, сексуальная и умная, никогда не будет устраивать сцен ревности и страдать по уходящему мужчине, так как знает себе цену.

Четвертое место заняла женщина-Дева.

Она все решает сама, но будучи мудрой, делает так, что мужчина считает себя хозяином положения, а партнеру остается только подыгрывать ей. Таким образом, с ней практически невозможно поссориться, а в семье царит идиллия.

Пятое место в рейтинге у женщины-Рыбы.

Она красива и своенравна. Если рыбка в хорошем настроении, то она будет ласкова, и этим сразит наповал мужчину, который не сможет просто так уйти от нее, ведь тогда его жизнь станет скучной и бессмысленной.

На шестом месте притягательная и умная, но требовательная к себе и окружающим женщина-Скорпион.

Она не жалеет мужчину, если он не проходит ее экзамен. Эта дама заставит партнера всегда следить за собой, что положительно скажется на его личностном росте, но это под силу далеко не каждому представителю сильного пола.

Седьмое место у женщины-Львицы.

Она держит мужчину под каблуком, партнер немного сопротивляется, но соглашается на лидерство дамы, ведь по сравнению с ней другие женщины кажутся ему бледными копиями.

На восьмой строчке женщина-Стрелец.

С ней в браке мужчине не грозит однообразие. Эта дама не будет сидеть дома и варить борщи, она скорее пойдет прыгать с парашютом. Попытки обуздать женщину-Стрельца не приведут ни к чему хорошему.

Девятое место у женщины-Тельца.

Она может превратить любого партнера в супермужчину. В ней сочетаются твердость характера и нежность. С такой дамой легко и в браке, и в легком романе, но до того момента, пока ей интересно создавать из мужчины идеал.

На десятом месте - женщина-Овен.

В нее легко влюбиться, но жить с ней - это как сидеть на вулкане. Эта женщина любит свободу и говорит, что думает. Она не скрывает своих эмоций и готова покорять мир.

На одиннадцатой строчке расположилась женщина-Близнецы.

Мужчина может быть с ней самим собой, не притворяться, ведь она будет видеть его насквозь, но далеко не каждый мужчина готов узнать себя полностью и раскрыться.

На двенадцатом месте вечно юная, вечно прекрасная женщина-Водолей.

Рядом с мужчиной она будет жить своей жизнью и никогда не станет жить им одним. Уговорить ее выйти замуж - задача не из простых.