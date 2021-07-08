Утверждены новые правила пересечения границы России для казахстанцев

О новых правилах пересечения Государственной границы с Российской Федерацией сообщило посольство Казахстана в этой стране, передает zakon.kz.

Вниманию граждан Республики Казахстан! С 10 июля 2021 года для пересечения Государственной границы с Российской Федерацией необходимо будет подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР теста COVID-19 через программу "Путешествую без COVID-19", - говорится в сообщении.

Как поясняется, предварительно необходимо скачать приложение, затем выбрать ближайшую лабораторию из списка, представленного в приложении. После этого, сдав ПЦР-тест и получив результат, необходимо будет его загрузить в приложение в раздел "Тесты" путем сканирования QR-кода(код выдается лабораторией).

При пересечении границы предъявить данный код сотрудникам пограничной службы.

В посольстве напомнили, что согласно изменению в постановлении главного санитарного врача Российской Федерации, граждане государств-членов Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация) с 10 июля 2021 года при пересечении Государственной границы Российской Федерации должны подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР COVID-19 (отобранного не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию Российской Федерации) с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".