В Минздраве заявили о необходимости дополнительных коек для больниц Нур-Султана

Порядка 2,4 тыс. коек развернуто и требуются дополнительные места в медорганизациях из-за напряженной эпидситуации в Нур-Султане, сообщил на брифинге первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, передает корреспондент zakon.kz.

Эпидемиологическая ситуация по Нур-Султану остается достаточно напряженной. В городе порядка 2400 коек развернуто и требуется дополнительно развертывание коек. На совместном совещании с управлением здравоохранения было принято решение по развертыванию дополнительных ковидных коек, - сообщил Шоранов.

Он добавил, что в ближайшее время по Нур-Султану управление здравоохранения возможно примет соответствующий приказ, где будут четко распределены объемы по отделениям и по профилям – в каких больницах эти пациенты смогут получать плановую и экстренную помощь.

Наша задача, помимо борьбы с коронавирусной инфекцией, обеспечивать население качественной помощью, в том числе по плановым и экстренным состояниям, - добавил первый замглавы Минздрава.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан