Изнасилование ребенка в Актобе: в отношении школы начато расследование

Резонансную историю об изнасиловании мальчика старшеклассниками в Актобе прокомментировали в Комитете по охране прав детей, сообщает zakon.kz.

В тексте говорится, что Управление образования акимата Актюбинской области ранее не информировало Комитет о факте обращения родителей семилетнего ребенка.

Комитет направил обращение о привлечении к ответственности должностных лиц. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области начал служебное расследование в отношении работников школы. Ранее родные школьника из Актюбинской области заявили журналистам о насилии в отношении мальчика.

В настоящее время ведется следствие, подробности дела в интересах следствия не разглашаются.

Отметим, что неинформирование работниками организаций образования, здравоохранения, социальной защиты населения правоохранительных органов о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них действий (бездействия), содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет за собой административную ответственность. Комитет по охране прав детей МОН РК

Указывается, что, если информация подтвердится, в отношении лиц, допустивших насилие на территории школы и не обративших на это должного внимания, будут приняты меры.

Управлению образования акимата Актюбинской области поручено оказать психологическую помощь ребенку и его семье.

Комиссией по делам несовершеннолетних Актюбинской области под председательством заместителя акима будет рассмотрен вопрос профилактики правонарушений, насилия среди несовершеннолетних на внеочередном заседании с выработкой комплекса мер по недопущению подобных случаев. Комитет по охране прав детей МОН РК

7 июля появилась информация об изнасиловании ребенка старшеклассниками. По словам бабушки, когда ее внук опаздывал на уроки, он объяснял учителям, что его бьют в туалете, но первоклассника никто не хотел слушать. Родители написали заявление в полицию и потребовали изучить записи с камер видеонаблюдения. На что в школе ответили: запись не ведется, оборудование на ремонте.