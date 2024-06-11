В отношении КТЖ начато расследование

Фото: АО "НК "ҚТЖ"

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров в интервью программе "Уәде" поднял важные вопросы, связанные с деятельностью компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ). Он отметил, что антимонопольные органы принимают меры в отношении этой компании, сообщает Zakon.kz.

По его словам, часть их расследований уже завершена. "Меры антимонопольного органа в отношении компании "Казахстан темир жолы" принимаются. Они есть. Расследование проводится. Часть из них уже завершена. Часть уже передана в суд. Судами рассматриваются. По ним решения будут". Марат Омаров Глава агентства также поднял вопрос о необходимости присутствия КТЖ во всех транспортных сегментах. 27 мая 2024 года стало известно, что сотрудники КТЖ поплатились свободой за хищение топлива и денег.

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