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В отношении КТЖ начато расследование

В отношении КТЖ начато расследование, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 14:11 Фото: АО "НК "ҚТЖ"
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров в интервью программе "Уәде" поднял важные вопросы, связанные с деятельностью компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ). Он отметил, что антимонопольные органы принимают меры в отношении этой компании, сообщает Zakon.kz.

По его словам, часть их расследований уже завершена.

"Меры антимонопольного органа в отношении компании "Казахстан темир жолы" принимаются. Они есть. Расследование проводится. Часть из них уже завершена. Часть уже передана в суд. Судами рассматриваются. По ним решения будут".Марат Омаров

Глава агентства также поднял вопрос о необходимости присутствия КТЖ во всех транспортных сегментах.

27 мая 2024 года стало известно, что сотрудники КТЖ поплатились свободой за хищение топлива и денег.

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