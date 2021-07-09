Пешехода с велосипедом в руках сбили на трассе около Алматы

ДТП произошло на Кульджинском тракте, не доезжая поселка Гульдала, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Volkswagen Golf второго поколения двигался в северном направлении из города в сторону области.

На неосвещенном участке трассы мужчина с велосипедом в руках перебегал дорогу.

Водитель его заметил за мгновение до столкновения, попытался затормозить, но слишком поздно, и пешехода отбросило на полосу встречного движения, где по счастливой случайности не было машин.

Volkswagen Golf после удара съехал на обочину.

Пешеход с тяжелыми травмами был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.