В Казахстане создадут реестр социальных предпринимателей

Министерство национальной экономики РК разработало Правила ведения реестра субъектов социального предпринимательства, сообщает zakon.kz.

Реестр будет содержать информацию о каждом субъекте социального предпринимательства:

о юридических лицах:

БИН;

наименование, организационно-правовая форма и дата регистрации юридического лица;

юридический адрес (место нахождения);

дата внесения в Реестр;

категория субъекта социального предпринимательства;

об индивидуальных предпринимателях:

ИИН;

фамилия, имя и отчество, в случае его наличия, и (или) наименование индивидуального предпринимателя;

юридический адрес (место нахождения);

дата внесения в Реестр;

категория субъекта социального предпринимательства.

Поиск субъектов социального предпринимательства в Реестре осуществляется по:

БИН или ИИН;

наименованию и организационно-правовой форме юридического лица;

фамилии, имени и отчеству, в случае его наличия, или наименованию индивидуального предпринимателя.

Уполномоченный орган по предпринимательству размещает Реестр на своем интернет-ресурсе.

Субъекты социального предпринимательства разделены на четыре категории.

Так, субъекты первой категории способствуют занятости следующих категорий граждан:

инвалиды; родители и другие законные представители, воспитывающие ребенка-инвалида; пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на пенсионные выплаты по возрасту); воспитанники детских деревень и выпускники детских домов, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - в возрасте до двадцати девяти лет; лица, освобожденные от отбывания наказания из учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, - в течение двенадцати месяцев после освобождения; лица без определенного места жительства; родители и другие законные представители, относящиеся к малообеспеченным, многодетным или неполным семьям, а также многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени; лица, прошедшие медико-социальную реабилитацию наркологических больных или лечение зависимости от психоактивных веществ, - в течение двенадцати месяцев после проведения реабилитации или лечения; кандасы.

Субъекты второй категории способствуют реализации производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг граждан из числа выше перечисленных категорий.

Субъекты третьей категории осуществляют деятельность по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг, предназначенных для инвалидов, чтобы создать для них условия, позволяющие преодолеть или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а также предназначенных для других лиц, указанных выше, для создания равных с другими гражданами возможностей для участия в общественно полезной деятельности.

Субъекты четвертой категории осуществляют деятельность:

по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства;

по организации отдыха и оздоровления детей;

по реализации общеобразовательных учебных программ дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего образования, образовательных программ технического и профессионального образования;

по оказанию психолого-педагогической поддержки детям с ограниченными возможностями, медицинской и социальной помощи обучающимся и воспитанникам, испытывающим трудности в освоении учебных программ основного среднего и общего среднего образования, развитии и социальной адаптации и др.

Формирование Реестра осуществляется уполномоченным органом по предпринимательству на основании сведений, представленных местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы по итогам рассмотрения специальной комиссией.

Как отмечается, субъекты социального предпринимательства обращаются в акиматы о включении в Реестр с заявлением на добровольной основе.

Полностью посмотреть правила можно на сайте "Открытые НПА" до 22 июля.