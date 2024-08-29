В Казахстане создадут электронный реестр предпринимателей

Министерство национальной экономики разработало Правила ведения и использования реестра субъектов предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

Реестр является основным источником данных о категории субъектов предпринимательства для любых заинтересованных лиц, в том числе государственных органов.

Для заинтересованных лиц в Реестре доступна следующая информация о субъекте предпринимательства:

о юридических лицах:

наименование;

БИН;

организационно-правовая форма;

категория (крупный, средний, малый, в том числе микропредпринимательство);

вид деятельности;

об индивидуальных предпринимателях:

ИИН;

фамилия, имя и отчество или наименование индивидуального предпринимателя;

наличие или отсутствие статуса совместного предпринимательства;

категория (крупный, средний, малый, в том числе микропредпринимательство);

вид деятельности.

Поиск субъектов предпринимательства в реестре осуществляется по:

БИН или ИИН;

наименованию и организационно-правовой форме юридического лица;

фамилии, имени и отчеству или наименованию индивидуального предпринимателя.

Информация о категории субъектов предпринимательства предоставляется в электронной форме заинтересованным лицам, в том числе государственным органам, для использования в работе.

Данные о субъектах предпринимательства обрабатываются Реестром в автоматизированном режиме и обновляются ежегодно в срок до 15 декабря.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 сентября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане недропользователи будут получать госуслуги через единую платформу.