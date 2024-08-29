В Казахстане создадут электронный реестр предпринимателей
Реестр является основным источником данных о категории субъектов предпринимательства для любых заинтересованных лиц, в том числе государственных органов.
Для заинтересованных лиц в Реестре доступна следующая информация о субъекте предпринимательства:
о юридических лицах:
- наименование;
- БИН;
- организационно-правовая форма;
- категория (крупный, средний, малый, в том числе микропредпринимательство);
- вид деятельности;
об индивидуальных предпринимателях:
- ИИН;
- фамилия, имя и отчество или наименование индивидуального предпринимателя;
- наличие или отсутствие статуса совместного предпринимательства;
- категория (крупный, средний, малый, в том числе микропредпринимательство);
- вид деятельности.
Поиск субъектов предпринимательства в реестре осуществляется по:
- БИН или ИИН;
- наименованию и организационно-правовой форме юридического лица;
- фамилии, имени и отчеству или наименованию индивидуального предпринимателя.
Информация о категории субъектов предпринимательства предоставляется в электронной форме заинтересованным лицам, в том числе государственным органам, для использования в работе.
Данные о субъектах предпринимательства обрабатываются Реестром в автоматизированном режиме и обновляются ежегодно в срок до 15 декабря.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 сентября.
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