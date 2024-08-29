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В Казахстане создадут электронный реестр предпринимателей

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, графики, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 10:39 Фото: pexels
Министерство национальной экономики разработало Правила ведения и использования реестра субъектов предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

Реестр является основным источником данных о категории субъектов предпринимательства для любых заинтересованных лиц, в том числе государственных органов.

Для заинтересованных лиц в Реестре доступна следующая информация о субъекте предпринимательства:

о юридических лицах:

  • наименование;
  • БИН;
  • организационно-правовая форма;
  • категория (крупный, средний, малый, в том числе микропредпринимательство);
  • вид деятельности;

об индивидуальных предпринимателях:

  • ИИН;
  • фамилия, имя и отчество или наименование индивидуального предпринимателя;
  • наличие или отсутствие статуса совместного предпринимательства;
  • категория (крупный, средний, малый, в том числе микропредпринимательство);
  • вид деятельности.

Поиск субъектов предпринимательства в реестре осуществляется по:

  • БИН или ИИН;
  • наименованию и организационно-правовой форме юридического лица;
  • фамилии, имени и отчеству или наименованию индивидуального предпринимателя.

Информация о категории субъектов предпринимательства предоставляется в электронной форме заинтересованным лицам, в том числе государственным органам, для использования в работе.

Данные о субъектах предпринимательства обрабатываются Реестром в автоматизированном режиме и обновляются ежегодно в срок до 15 декабря.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 сентября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане недропользователи будут получать госуслуги через единую платформу.

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