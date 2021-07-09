Супруги-пенсионеры устроили поножовщину

9 июля 2021, 16:30
Фото: pixabay.com

Семейная ссора закончилась поножовщиной, сообщает zakon.kz.

4 июля между супругами-пенсионерами произошла ссора, в ходе которой 66-летний глава семейства нанес ножевое ранение 60-летней супруге. Потерпевшая была доставлена в Актюбинский медицинский центр с ножевым ранением в брюшную полость. пресс-служба ДП Актюбинской области

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до восьми лет либо лишение свободы на тот же срок. пресс-служба ДП Актюбинской области


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