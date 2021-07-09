Казахстан готов предоставить QazVac нуждающимся странам - Токаев

Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности предоставить собственную вакцину нуждающимся странам, сообщает zakon.kz.

Глава государства полагает, что международное сообщество должно быть более сплоченным в деле противодействия последствиям пандемии.

Казахстан как ответственный член международного сообщества будет прилагать все усилия для преодоления этого кризиса. Мы разработали нашу собственную вакцину. В будущем, в случае необходимости, мы готовы предоставить ее нуждающимся странам, - подчеркнул Токаев на встрече с председателем Генеральной Ассамблеи ООН.

Волкан Бозкыр поблагодарил Президента.

Казахстан весьма активно вовлечен в деятельность Организации Объединенных Наций. Вы много лет проработали в системе ООН. У вас большой опыт. Руководство страны также активно взаимодействует с Организацией. Приветствую вклад Казахстана в мирное урегулирование конфликта в Сирии, известный как Астанинский процесс, - отметил председатель.