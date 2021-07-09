Фальшивые ПЦР и паспорта вакцинации - сколько дел расследуют в Казахстане

В МВД рассказали, сколько возбуждено уголовных дел за подделку ПЦР-тестов и паспортов вакцинации, сообщает zakon.kz.

По данным ведомства, в 2021 году в производстве органов внутренних дел находилось 23 уголовных дела, зарегистрированных по статье 385 УК о подделке, изготовлении или сбыте ПЦР-тестов (по ст. 385 ч.1 УК - 11, ч. 2 - 2, ч. 3 - 10).

Окончено производством 12 уголовных дел. Направлено в суд два уголовных дела. По 10 уголовным делам принято решение о прекращении по реабилитирующим основаниям (по ст. 35 ч.1 п. 2 УПК). Прерваны сроки расследования (по ст. 45 ч. 7 п. 1 УПК) по трем делам. В производстве находится 8 уголовных дел, - уточнили в пресс-службе.

По фактам подделки паспортов вакцинации в производстве находится четыре уголовных дела.

Досудебное расследование продолжается, - добавили в министерстве.

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