Скидки привившимся студентам - расширен список вузов

Расширяется список вузов, которые проведут акции среди вакцинированных студентов и преподавателей, сообщает zakon.kz.

Ранее Министерство образования и науки сообщило о поручении главы ведомства Асхата Аймагамбетова по стимулированию студентов и преподавателей к вакцинации для защиты своего здоровья.

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Тогда меры приняли 10 казахстанских вузов, на сегодня список пополнился еще 10 университетами. Таким образом, ректоры вузов поддерживают работу по усилению темпов вакцинации, которая сейчас проходит во всем мире. пресс-служба МОН РК

Перечень вузов

Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова (ЗКУ);

Университет "Туран";

Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина (АркПИ);

Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (КУТИ);

Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова;

Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова (ВКУ);

Рудненский индустриальный институт (РИИ);

Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева (СКУ);

Карагандинский индустриальный университет (КарИУ);

Павлодарский педагогический университет (ППУ).

Ранее акции для стимулирования студентов и преподавателей к вакцинации предусмотрели следующие вузы: