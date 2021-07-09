Выносила на мороз - женщину в СКО осудили за жестокое обращение с ребенком

В Петропавловске суд вынес приговор 22-летней матери, которая истязала свою трехлетнюю дочь, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Хабар 24", женщину судили сразу по трем статьям.

Родная мать выносила на мороз в летней обуви и регулярно наносила побои своей трехлетней дочери Александре, которая страдала детским церебральным параличом. После очередного акта физического насилия Саша впала в бессознательное состояние, около месяца пролежала в коме. Спасти маленькую жизнь врачам не удалось, - говорится в публикации.

Решением суда срок отбывания наказания исчисляется с 20 января 2021 года.

По совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Голешовой наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно исполнительной системы средней безопасности, - отметила Алия Жумабаева, судья Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних.

После рождения дочери женщина оставила девочку в Доме малютки. Но спустя почти три года решила вернуть ребенка и получать за попечение пособие.