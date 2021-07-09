Шквал, ливень и пыльная буря ожидаются в ряде областей Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды на 10 июля, сообщает zakon.kz.

В Западно-Казахстанской области ветер северный, северо-западный, местами 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе 15-20, порывы 23-28 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Талдыкоргане днем ожидается гроза.

В Карагандинской области местами ожидается сильный дождь. В Караганде днем ожидаются гроза, шквал, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 18 м/с. В Жезказгане ожидается гроза.

В Кызылординской области ночью и утром местами ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 м/с с пыльной бурей. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде утром ожидается гроза. Ожидается ветер западный, днем порывы 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20, порывы 25 м/с.

В Атырауской области местами ветер северо-западный, северный 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 36 градусов. На большей части чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 36 градусов.