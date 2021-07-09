Десантники и байкеры помогли приюту для бездомных животных в Алматы

Военнослужащие полка связи десантно-штурмовых войск отозвались на призыв о помощи в спасении животных алматинского питомника, передает zakon.kz.

Под Алматы в голую степь переехал приют, в котором 120 собак и 30 кошек. Все животные так или иначе уже пострадали от жестокого обращения людей. Приют - единственное место, где они получают медпомощь, еду и будку над головой. После перенесенных страданий они наконец обрели реальный шанс на жизнь! Но сейчас им срочно нужна помощь - стоит страшная жара. Недавно в их сторону шел пожар. Горела степь! Надо будет натянуть тент и перенести под него, помочь обустроиться на новом месте. Будут рады всем приехавшим, пригодятся и крепкие мужские руки, и заботливые женские! Собакам надо три раза в день наливать воду в миски, так как она испаряется прямо на глазах! А эта неделя будет еще жарче!!! Прошу откликнуться всех неравнодушных, кто любит животных, кто умеет сочувствовать и сопереживать чужой беде! Ждем вас!!! - говорится в обращении ко всем жителям мегаполиса.

Помимо военнослужащих помочь собакам решили и алматинские байкеры.

Десантники в ближайшее время сделают все возможное, чтоб улучшить содержание животных. Военнослужащими в данный момент рассматривается вопрос об оказании постоянной помощи животным и организации шефской помощи на постоянной основе. Ни для кого не секрет, что в нашей стране катастрофическая ситуация с бездомными животными. Ежедневно бездомные животные гибнут на улицах от людского равнодушия, а порой, и жестокости. Честно говоря, очень рад, что наши военные откликнулись на зов о помощи, - рассказал владелец питомника Владимир Тепляков.