Конфликт дачников и председателя из-за отсутствия воды перерос в драку в Алматы

Дачники садоводческого товарищества "Кокжиек" в Алматинской области в почти 40-градусную жару неделю живут без света и воды. И все это, по мнению людей, из-за председателя, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Помидоры пропадают, огурцы. Там еще есть огород, все пропадает, а наш председатель нас за людей не считает. Устали мы с ним воевать, - говорит жительница садоводческого товарищества Раиса Ибрагимова.

Война с новым председателем, говорят люди, длится уже год. В дачном массиве "Кокжиек" больше 500 человек живут постоянно. В основном пенсионеры и многодетные. Дачники уверены: без электричества они остались из-за неоплаченных вовремя долгов.

Мы хотим сменить председателя и кассира, его супругу! Нас не устраивает их работа. Деньги за услуги мы платим исправно. Но куда они идут дальше, неизвестно! - возмущена жительница садоводческого товарищества Улмекен Атажанова.

Действующий председатель уверяет, что его вины нет. А свет людям отключили, действительно, из-за больших долгов. Якобы ранее люди самовольно избрали другого председателя и кассира. А деньги собирала некая Балауса.

Вот решение суда, что она незаконно вела деятельность. Она собирала деньги, какую-то часть платила, какую-то забирала себе. Если она не числится у нас, на каком основании она собирает? У нас последний выставили счет на 1 млн. Мы около 700 тыс. заплатили, - председатель садоводческого товарищества "Кокжиек" Андрей Порчев.

Однако в доводы председателя люди не верят. Считают, что он не справляется с обязанностями. В какой-то момент словесные баталии переросли в ожесточенную схватку. Договориться председателю с людьми по-хорошему не удалось. Тем не менее, он заверил: большая часть долга погашена, а значит, свет в домах появится в ближайшее время.