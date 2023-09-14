В Астане конфликт охранника и посетителя перерос в массовую драку
Фото: pixabay
В одном из ночных клубов столицы между охранником и посетителем произошел конфликт. Позднее в полицию поступило сообщение, что на Карагандинской трассе вдоль дороги происходит групповая драка, сообщает Zakon.kz.
В сообщении полиции Астаны 14 сентября 2023 уточнили, что прибывшие на место полицейские доставили в отдел полиции 17 участников инцидента.
Следствие установило, что в драке принимали участие охранники ночного клуба и посетители. Во время потасовки один из участников использовал огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов.
"В ходе следственных мероприятий полицейскими изъято гладкоствольное ружье. За совершение указанного преступления виновные лица водворены в изолятор временного содержания ДП города Астаны. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию остальных участников инцидента".Пресс-служба ДП Астаны
Фото: пресс-служба ДП Астаны
Также отмечено, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого из участников драки.
Ранее сообщалось, что в Семее полицейские заметили женщину с ножом около роддома. Ее задержали и доставили в участок.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript