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В Астане конфликт охранника и посетителя перерос в массовую драку

В Астане конфликт охранника и посетителя перерос в массовую драку Фото: pixabay
В одном из ночных клубов столицы между охранником и посетителем произошел конфликт. Позднее в полицию поступило сообщение, что на Карагандинской трассе вдоль дороги происходит групповая драка, сообщает Zakon.kz.

В сообщении полиции Астаны 14 сентября 2023 уточнили, что прибывшие на место полицейские доставили в отдел полиции 17 участников инцидента.

Следствие установило, что в драке принимали участие охранники ночного клуба и посетители. Во время потасовки один из участников использовал огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов.

"В ходе следственных мероприятий полицейскими изъято гладкоствольное ружье. За совершение указанного преступления виновные лица водворены в изолятор временного содержания ДП города Астаны. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию остальных участников инцидента".Пресс-служба ДП Астаны
В Астане конфликт охранника и посетителя перерос в массовую драку

Фото: пресс-служба ДП Астаны

Также отмечено, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого из участников драки.

Ранее сообщалось, что в Семее полицейские заметили женщину с ножом около роддома. Ее задержали и доставили в участок.

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