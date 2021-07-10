Врачи попытались отключить певицу МакSим от ЭКМО

Медики попытались отключить российскую певицу МакSим от экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), но она не смогла дышать самостоятельно, передает zakon.kz.

Сейчас Марина Абросимова находится в состоянии сопора: пациента можно разбудить только с помощью интенсивных внешних раздражителей. У нее серьезно поражено правое легкое, к этому органу подключили трубку для откачки жидкости. Кроме того, у артистки развилась легочная гипертензия, которая может дать осложнения на сердце, - пишет Telegram-канал Mash.

Ее снова подключили к аппарату.

Никаких прогнозов врачи не делают. Состояние Марины может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.