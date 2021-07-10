Рост инфляции в Казахстане - серьезнейшая угроза - Токаев

10 июля 2021, 12:11
Фото: 24kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что вопрос инфляции в Казахстане должен стать приоритетным, передает zakon.kz.

Об этом глава государства заявил на расширенном заседании правительства.

В списке приоритетных задач должны стоять вопросы инфляции, включая продовольственную инфляцию. Все мы понимаем, что рост инфляции в Казахстане, правда, эта тенденция наблюдается и во всех сопредельных странах, а впрочем, и в мировой экономике, тем не менее, мы живем здесь, рост инфляции в Казахстане - это серьезнейшая угроза дальнейшего экономического развития нашей страны и социального благополучия, - заявил Президент.

Он также подчеркнул, что Нацбанк и, конечно же, правительство должны вплотную заниматься этими вопросами.


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