50% фармпродукции на внутреннем рынке будет казахстанского производства - Мамин

В ходе расширенного заседания правительства глава Кабмина Аскар Мамин рассказал о реализации Комплексного плана по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020-2025 годы, сообщает zakon.kz.

Активно реализуется Комплексный план по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020-2025 годы. В результате реализации мероприятий Комплексного плана доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на фармацевтическом рынке увеличится с 17% до 50%, - заявил Мамин.

Доля закупа лекарственных средств и медицинских изделий с местным содержанием через систему единой дистрибуции вырастет с 30% до 50%.

В итоге к 2025 году 50% фармацевтической продукции на внутреннем рынке будет казахстанского производства.