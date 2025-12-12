#Казахстан в сравнении
Право

Минздрав продлит пилотный проект по регистрации лекарств по принципу "единого окна"

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 16:17 Фото: pexels
Министерство здравоохранения подготовило поправки в пилотный проект по государственной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий по принципу "единого окна", сообщает Zakon.kz.

Так, продлевает работу пилотный проект "единого окна" в регистрации лекарственных средств и медицинских изделий.

В Минздраве отметили, что это решение направлено на повышение качества государственных услуг, ускорение процессов и создание более прозрачной и понятной системы для всех участников рынка.

Отмечается, что пилотный проект, стартовавший в 2025 году, доказал свою актуальность и эффективность. Формат "единого окна" позволяет сократить сроки рассмотрения документов, уменьшить административную нагрузку и сделать процедуру регистрации более удобной как для производителей и дистрибьюторов, так и для медицинских организаций и граждан.

Вносимые изменения создают дополнительные возможности для совершенствования сервисов и повышения их качества.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 декабря.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
