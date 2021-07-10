Наказать виновных за срыв поставки вакцины Pfizer поручил Президент РК

На расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры к лицам, которые допускают срыв поставки вакцины Pfizer на казахстанский рынок, передает корреспондент zakon.kz.

Гражданам доступен ряд вакцин, включая QazVac, чего не имеют другие страны. Однако расширение набора доступных вакцин все еще необходимо. Здесь следует учитывать появление новых штаммов. В прошлом году я давал соответствующее поручение. Тем не менее поставка вакцины Pfizer была сорвана, - сказал Токаев.

По его словам, Pfizer планировал поставить 2 млн доз в мае этого года.

Правительство связывает срыв поставок с рядом требований от Pfizer. Но условия являются стандартными для всех стран. Недавно поступило новое предложение, где содержится весь алгоритм действий. И, если надо, чтобы глава государства подписал соответствующий указ, я готов сделать это. Поручаю правительству принять меры к лицам, которые допускают срыв поставки этого препарата на наш рынок. В конце концов, мы должны дать возможность нашим гражданам привиться тем, чем они хотят. Проблему доступности вакцины Pfizer надо решить в кратчайшее время, - заключил глава государства.

Оксана Скибан, Нур-Султан