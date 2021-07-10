Разработать новую стратегию по борьбе с коронавирусом предложил Токаев

Сейчас наша главная задача - минимизация крупных очагов инфицирования и недопущения перегрузки системы здравоохранения. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, сообщает zakon.kz.

Нескончаемые волны новых штаммов свидетельствуют о том, что коронавирус прочно вошел в нашу жизнь. Мы должны адаптироваться и учиться жить в подобных условиях. Это в первую очередь означает поиск вверенных подходов и правильного баланса между ограничительными мерами и жизнедеятельностью государства. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что парадигма борьбы с коронавирусом меняется на наших глазах. Многими странами уже не ставится задача свести передачу вируса к нулю.

Актуальная задача - минимизация крупных очагов инфицирования и недопущения перегрузки системы здравоохранения. Мы должны разработать качественно новую стратегию с кардинальным пересмотром мер противодействия вирусу. Новые штаммы могут инфицировать даже вакцинированных людей. Теперь мы в этом убедились. Однако иммунизация снижает тяжесть течения болезни и риск летального исхода. Из этого и следует исходить. Статистические данные по заразившимся не должны быть единственной основой для принятия мер реагирования, - сказал Токаев.

Глава государства подчеркнул, что главная цель - снижение тяжелых случаев и смертности, а также лечение сложных пациентов. Принципиально иные подходы в борьбе с коронавирусом касаются не только медицинских аспектов, но и ограничительных мер в отношении бизнеса.