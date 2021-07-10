Токаев поручил наложить временный запрет на вывоз кормов

На расширенном заседании правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству рассмотреть необходимость временного запрета на вывоз кормов, сообщает zakon.kz.

Я поручаю Правительству совместно с Нацпалатой "Атамекен" оперативно рассмотреть необходимость временного запрета на вывоз кормов. Для поддержки наиболее пострадавших фермеров Правительству, акимам, институтам развития предстоит обеспечить реструктуризацию кредитов и выделения дополнительных субсидий на корма. Акиматам совместно с СПК и Минсельхозом следует в ускоренном порядке обеспечить льготное финансирование фермеров для форвардного закупа кормов в неблагополучных регионах, - заявил глава государства.

Он также отметил, что данная проблема будет повторяться. Поэтому, помимо оперативных мер, нужны системные мероприятия по повышению кормообеспеченности отрасли.

Президент подчеркнул, что следует обеспечить субсидирование кормоуборочного оборудования. Увеличить объемы форвардного закупа с урожая и компонентов для комбикормов.

Правительство и институты развития должны принять меры по совершенствованию и повышению доступности страхования от засушливости при кормопроизводстве. Крайне важна прогнозная функция со стороны Правительства, государственных и отраслевых институтов развития и союзов. В то же время не следует забывать о том, что корма для сельского хозяйства - один из факторов производства, то есть ведения бизнеса. Мы живем в рыночной экономике, со всеми ее плюсами и минусами. Поэтому фермеры должны ответственно подходить к вопросу обеспеченности кормами, - сказал Токаев.